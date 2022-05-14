Сновидения являются частым спутником ночного отдыха большинства людей. Последние исследования сомнологов из Швейцарии помогли установить, что необычные сны помогают улучшит способность мозга к обучению, пишет научный портал med-heal.ru.

На страницах издания eLife опубликованы результаты научной работы ученых Бернского университета, в результате которого удалось определить, что наличие сновидений является важным фактором в активации работы клеток мозга.

В своем исследовании группа ученых использовала данные машинного обучения Generative Adversarial Networks и моделированию коры мозга.

«Наше исследование помогло обнаружить удивительную взаимосвязь между чередованием фаз сна и активацией клеток мозга. Наиболее весомые проявления были отмечены во время появления сновидений, имеющих яркий или странный характер. Именно эти факторы оказали наиболее выраженные эффекты на процессы восприятия и воспроизведения информации. Эти качества способствуют активизации творческого мышления и увеличивают способность клеток мозга к обучению», – сообщил автор проекта Николя Деперруа

Проведение дополнительных исследований, по мнению ученых, поможет найти новые данные, подтверждающие важность сна в эволюции человека. Особое значение в данном случае имеет наличие разнообразных необычных и ярких образов, появляющихся в мозге во время сна.

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