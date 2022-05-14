Депутат Госдумы, председатель Счетной комиссии Олег Морозов написал в своем Telegram, что польские власти могут побудить РФ стать очередной целью “денацификации”.

По мнению Морозова, Польша своими заявлениями о России как о “раковой опухоли” и о “компенсации” которую РФ должна выплатить Украине побуждает Россию поставить ее на первое место в очереди на денацификацию после Украины.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда ранее высказался о о своей уверенности в том, что мировое сообщество заставит Россию выплатить компенсации Украине за ущерб, нанесенный “спецоперацией”. А премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал идею “русского мира” “раковой опухолью”, пожирающей большую часть российского общества и представляющей смертельную угрозу для всей Европы”.

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