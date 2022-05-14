Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов подписал указ о проведении референдума о вхождении непризнанной республики в состав России.

Референдум должен состояться 17 июля 2022 года.

В конце марта Анатолий Бибилов заявлял о том, что Южная Осетия войдет в состав России «в ближайшее время». Он назвал вхождение в состав России «стратегической целью, путем и чаяньем народа». Однако 8 мая он проиграл президентские выборы. По итогам второго тура президентом избран Алан Гаглоев. Пророссийский Бибилов, уходя, пожелал сделать отчаянный шаг.

Независимость Южной Осетии признают лишь Россия, Венесуэла, Науру, Никарагуа и Сирия. Согласно административно-территориальному делению Грузии территория, на которой расположена республика, относится к части территорий краёв Грузии.

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