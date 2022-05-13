Основываясь на уклонении от уплаты налогов, суд Украины арестовал 158 белорусских грузовиков и единиц спецтехники.

Украинская компания-импортер и официальный дистрибьютор техники из Беларуси по предварительному сговору с несколькими дилерами передавала автомобили без уплаты налогов. Суд арестовал 158 автомобилей и спецтехники на общую сумму 7,4 млн долларов, пишет “Белорусы и рынок”.

Украина уже арестовала активов белорусского и российского бизнеса на общую сумму 572 млн долларов, информирует тг-канал Бюро экономической безопасности. Это вагоны, товарно-материальные ценности, денежные средства.

От Литвы тоже досталось. Служба расследования финансовых преступлений сообщила о заморозке средств на счетах 4 юридических и 1 физического лица Беларуси на общую сумму 30,455 млн евро и 7,659 млн долларов.

В отношении РФ Постановлением Совета в Литве наложены финансовые санкции на 7 юридических лиц. Общая сумма замороженных средств, подпадающих под действие ограничительных мер ЕС, составляет почти 740 тысяч евро, 1,455 млн долларов и 285 тыс. российских рублей.

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