Свободный профсоюз не сдается

В заявлении, размещенном на сайте Свободного профсоюза Белорусского, говорится:

«Задержание и арест лидеров независимого профсоюзного движения демонстрирует слабость режима. На январском съезде Белорусского Конгресса демократических профсоюзов делегаты проголосовали за заявление о переговорах независимых профсоюзов с властями по урегулированию политического и экономического кризиса в Беларуси. Задержания и аресты можно расценивать как ответ на это заявление. Отказ от переговоров и репрессии свидетельствуют об отсутствии у власти намерения вести диалог с народом на равных. Они могут разговаривать с нами только в СИЗО.

Но что такое статья 342, которая инкриминируется, уже всем известно. Также не секрет, что к организации протестов профсоюзы не имеют никакого отношения. Задержание лидеров БКДП и профсоюзных активистов имеет своей целью запугивание рядовых членов. Намек на то, что, если вступить в независимый профсоюз, можно оказаться в СИЗО КГБ.

Другая цель является превентивной – ухудшение экономической ситуации в стране неизбежно спровоцирует экономические протесты со стороны нищающих работников. Но протест может быть эффективным, если он организован и контролируется профсоюзом. Результатом протеста являются переговоры и подписание компромиссного соглашения. Это цивилизованный путь разрешения конфликтов, которого всегда придерживались независимые профсоюзы. Власти, похоже, выбирают иной путь – силовое подавление спонтанных протестов, продолжение репрессий, теперь уже не только политических, но и экономических. На это репрессивный аппарат уже натренирован.

Сложно представить, что в такой ситуации могут противопоставить профсоюзные лидеры и активисты, остающиеся на свободе. Мы благодарны всем, кто высказал слова поддержки независимым профсоюзам в это сложное время. В международном праве нет эффективных средств противодействия. Уже на сегодняшний день многие международные профсоюзные объединения, национальные профцентры и отдельные профсоюзы выразили свой протест против действия белорусских властей. Однако воз и ныне там.

Но есть и менее эффективные методы воздействия, которые по каким-то причинам не применяются, – о чем давно независимые профсоюзы дискутируют с различными объединениями. Это членство в международных профсоюзных объединениях структур ФПБ, которые по сути являются придатками власти и нанимателя. Их деятельность не основана на демократии и добровольности, что является основным требованием устава любого международного профобъединения. Это и Белхимпрофсоюз, и транспортники, медики, сфера образования, и, возможно, другие. Их признают профсоюзами, в то время как лидеры демократических профсоюзов находятся в СИЗО КГБ.

Демократические профсоюзы в Беларуси находятся под прессом и истреблением со стороны властей с самого начала своего существования, для них не было легких времен или либерализации. Ранее власти прислушивались к мнению МОТ и шли на некоторые уступки. Однако и это было давно, а сейчас «не до законов». Любые рекомендации МОТ игнорируются. Но у профсоюзов есть реальная возможность проявить свою солидарность – солидарность в действии, когда не действуют слова и заявления. Профсоюзные действия всегда эффективнее.

Наша главная задача – освобождение наших коллег. Даже если там физически не пытают, само нахождение в СИЗО КГБ является психологической пыткой – к подозреваемому либо обвиняемому отношение как к осужденному. Поэтому на освобождение должны быть направлены все силы – в первую очередь международные, так как внутренних практически не осталось.

Профсоюз остается в статусе действующего юридического лица и продолжает работу, исходя из тех возможностей, которые доступны. Прикладывается максимум усилий для разблокирования опечатанного офиса. Члены профсоюза могут в любое время обращаться за помощью».

МНЕНИЕ

Юрий РОВОВОЙ, в свое время возглавлял стачком «Гродно-Азота»:

– Я думаю, что арестованных профсоюзных лидеров ждет политический торг под давлением Международной организации труда, и при благоприятном исходе их одними из первых выпустят. Хотя информации мало. Даже люди, которые были задержаны, но вышли, находятся под подпиской о неразглашении.

Олег СНОВ.

Публикация из № 38 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

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