В апреле значительно подорожали продукты питания. На что ценник взлетел сильнее?
Инфляция в годовом выражении в апреле достигла 16,8%. На продовольственные товары она взлетела до 19%, пишет Thinktanks.by.
На первом месте по росту цен – капуста, она стала дороже почти в два раза. На втором месте – сахар (+42%), на третьем – яблоки (+34%), свидетельствуют данные официальной статистики.
Среди овощей ценник сильно вырос на огурцы (около 10%) и замороженные овощи (8,5%).
Однако на некоторые овощи и фрукты произошло снижение цены: помидоры стали дешевле почти на 15,5%, а бананы и цитрусовые сбавили 6%.
В лидерах по росту цен также оказались:
- сода — более 15%,
- мюсли, молотый кофе и майонез – более 10%,
- чай — на 9,66%,
- рис — на 8,5%,
- печенье и вафли – около 8%,
- морепродукты – 7,5%,
- какао и шоколад – 6-7%.
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