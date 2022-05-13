В апреле значительно подорожали продукты питания. На что ценник взлетел сильнее?

Инфляция в годовом выражении в апреле достигла 16,8%. На продовольственные товары она взлетела до 19%, пишет Thinktanks.by.

На первом месте по росту цен – капуста, она стала дороже почти в два раза. На втором месте – сахар (+42%), на третьем – яблоки (+34%), свидетельствуют данные официальной статистики.

Среди овощей ценник сильно вырос на огурцы (около 10%) и замороженные овощи (8,5%).

Однако на некоторые овощи и фрукты произошло снижение цены: помидоры стали дешевле почти на 15,5%, а бананы и цитрусовые сбавили 6%.

В лидерах по росту цен также оказались:

сода — более 15%,

мюсли, молотый кофе и майонез – более 10%,

чай — на 9,66%,

рис — на 8,5%,

печенье и вафли – около 8%,

морепродукты – 7,5%,

какао и шоколад – 6-7%.

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