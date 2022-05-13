Голливудский актер Ричард Гир выставил на аукцион свой кабриолет Jaguar XK8 1999 года выпуска, а вырученные средства передаст на помощь пострадавшим от военных действий в Украине.

Автомобиль отделан специальным покрытием “Антрацитовый жемчуг”, откидной верх (как и салон авто) обшит кашемировой кожей. Кабриолет оснащен 4-литровым двигателем в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой передач, пишет Сматрпресс.

По состоянию на 13 мая последняя ставка составляла $29 тысяч, однако аукцион будет продолжаться до 18 мая.

Вырученные за лот средства будут в равных долях разделены между двумя благотворительными организациями – World Central Kitchen и Open Arms Ukraine, – которые помогают пострадавшим от военных действий в Украине.

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