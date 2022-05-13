Следственным управлением УСК по Гомельской области завершено расследование уголовного дела по факту смерти 37-летнего жителя Буда-Кошелево в результате потребления особо опасного наркотического средства, сообщает Следственный комитет.

По данным следствия, в ночь с 4 на 5 октября мужчина вернулся домой с заработков в России. В течение двух дней активно проводил досуг, практически не спал, употреблял энергетические напитки. Шестого октября обратился к 19-летнему знакомому с просьбой заказать для него один грамм метадона в интернет-магазине. Обвиняемый выполнил его просьбу, и они вдвоем съездили за закладкой. Вечером в Буда-Кошелево мужчина заехал в гости к другу и остался у него ночевать. Утром его не смогли разбудить и вызвали скорую помощь. Несмотря на проведение реанимационных мероприятий, мужчина скончался.

При проведении судебно-медицинской химической экспертизы в организме умершего обнаружены летальная концентрация метадона, наличие амфетамина и альфа-PVP. Согласно выводам экспертов, причиной смерти мужчины явилось отравление метадоном.

По уголовному делу проведен комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Во время обыска по месту жительства 19-летнего сбытчика обнаружены и изъяты приспособления для курения, марихуана. По имеющейся информации, молодой человек неоднократно оказывал услуги жителям Буда-Кошелевского района в приобретении наркотиков, за что брал себе часть «товара». Сам являлся наркопотребителем.

На основании собранных по делу доказательств, фигуранту предъявлено обвинение по ч.5 ст.328 (незаконные с целью сбыта приобретение, хранение, незаконный сбыт особо опасных наркотических средств в крупном размере, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате их потребления) и ч.1 ст.328 (незаконные без цели сбыта приобретение и хранение наркотических средств) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

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