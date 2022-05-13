Авторы новой работы разработали глюкозные топливные элементы, которые преобразуют химическую энергию сахара в крови в электричество.

Структура нового топливного элемента во многом такая же, как и у существующих — он состоит из анода, электролита и катода. Анод вступает в реакцию с глюкозой в жидкостях организма, образуя глюконовую кислоту — процесс, который высвобождает два протона и два электрона.

Электролит переносит протоны, они смешиваются с воздухом и превращаются в безвредные молекулы воды. Параллельно этому электроны собираются в цепь, где затем их можно использовать для питания имплантированного устройства.

Обычно электролиты в глюкозных топливных элементах делают из полимеров, но исследователи использовали новый материал — церий, а также прочную, стабильную керамику, которая хорошо проводит протоны. Электроды были сделаны из платины, которая вступает в сильную реакцию с глюкозой.

Топливные элементы на пике вырабатывали около 80 милливольт, что составляет около 43 микроватт на квадратный сантиметр. Команда говорит, что это самая высокая плотность мощности из всех созданных ранее. Отмечается, что ее достаточно для питания имплантируемых устройств.

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