США приняли закон о ленд-лизе для Украины. Теперь поставка вооружений, боевой техники и стратегических материалов значительно упростится. Украине не придется за них платить вплоть до конца войны и вообще не придется платить за то вооружение и боевую технику, которые к тому времени выйдут из строя. По сути, поставки вооружений из США в Украину отныне ограничены только способностью американской промышленности производить те или иные виды вооружений и способностью украинской стороны эти вооружения быстро освоить. Разумеется, многое зависит от того, какую номенклатуру вооружений в данный момент разрешает поставлять в Украину американское правительство.

Пока что исключена только поставка боевых самолетов, причем даже советского производства. В Вашингтоне считают, что это может привести к прямому военному столкновению России и НАТО. Ведь самолеты придется перегонять в Украину из восточноевропейских государств – членов НАТО. И существует опасность, что российские системы ПВО и истребители могут атаковать эти самолеты еще в воздушном пространстве Польши или Словакии. А это фактически будет означать нападение на одного из членов альянса, что вводит в действие Статью 5 Североатлантического договора. Джо Байден на такой риск идти пока не готов.

Поставки всех остальных видов вооружений как минимум обсуждаются. Поскольку этот вопрос покрыт завесой секретности, сейчас нельзя однозначно сказать, какие именно виды вооружений уже поставлены или должны быть поставлены в Украину. Пока есть видеодоказательства доставки туда от 70 до 90 буксируемых 155-миллиметровых американских гаубиц М777.

Для Украины переход на натовский калибр принципиально важен, поскольку ее тяжелая артиллерия – преимущественно советского калибра 152 миллиметра, а на украинских складах находится лишь ограниченное количество боеприпасов этого калибра. Пополнять же запасы 152-миллиметровых снарядов можно только в Чехии и тоже в ограниченных объемах. Перевооружение украинской армии по стандартам НАТО решает проблему получения боеприпасов в неограниченном количестве. К тому же 155-миллиметровые орудия стран НАТО превосходят российские аналоги по мощности, точности и дальности стрельбы, а также по мобильности. Их появление на поле боя значительно увеличит российские потери и сократит украинские. Также в Украину поставляются американские РСЗО, более эффективные, чем советские. Важную роль призваны сыграть и ударные беспилотники Phoenix Ghost, первая партия которых – 121 штука – уже прибыла в Украину. Такой аппарат способен поражать не только бронетехнику, но и позиции систем ПВО и оперативно-тактических ракет.

Следующий вид вооружений, остро необходимый Украине, – это современные танки. Пока получены только модернизированные советские Т-72 из Польши и Чехии. Они более продвинутые по сравнению с теми Т-72, которые ранее были у украинской армии. Но ей нужно еще больше танков и по возможности как можно более современных. Здесь, казалось бы, есть относительно простой выход. Наибольшим числом лучших танков в Европе – германских «Леопард-2» последних модификаций – располагает сегодня Польша. Наверняка Варшава готова была бы передать Киеву часть своих машин. Танки не столь сложны в управлении, как самолеты, и украинские танкисты могут освоить иностранную технику за несколько недель, тогда как летчикам требуется несколько месяцев. Однако для того, чтобы Польша одолжила Украине германские танки, находящиеся на вооружении польской армии, необходимы, во-первых, разрешение со стороны Германии и, во-вторых, гарантии со стороны Германии и США, что они возместят Польше из своих запасов или текущего производства танки, поставленные Украине. Пока что нет ни разрешения, ни гарантий.

Также для Украины чрезвычайно важно получить системы ПВО средней и большой дальности. Здесь возможности поставок советской техники сравнительно малы, они уже во многом исчерпаны. Заметный пример здесь – поставка Украине единственной в Словакии батареи С-300. В странах Восточной Европы таких систем не слишком много, и перспективы их замены на американские достаточно туманны. Для обучения же украинских экипажей работе на американских аналогах требуется время. Опасения Байдена и других членов американской администрации насчет поставок такого рода средств ПВО Украине, очевидно, связаны с тем, что они способны поражать цели и на территории России. А это, как считают в Пентагоне, может привести к дальнейшей эскалации конфликта.

Еще одна важная потенциальная часть западной военной помощи Украине – американские противокорабельные ракеты «Гарпун», способные поражать корабли на дистанции до 280 километров. Если такие ракеты действительно появятся у украинцев, активность российского флота в Черном море будет сведена к минимуму, и он уже не сможет проводить пуски «Калибров» с надводных кораблей, а только с подводных лодок.

Байден внес в Конгресс законопроект о помощи Украине на 33 миллиарда долларов, из которых 20,5 миллиарда приходится на военную составляющую. В столь внушительный пакет явно будут входить не только «Стингеры» и «Джавелины», имеющие малый радиус действия, но и более серьезное вооружение. Раз США и другие страны НАТО, если верить заявлениям официальных лиц, настроились на победу Украины и военное поражение Кремля и в то же время считают, что конфликт продлится еще как минимум несколько месяцев, им придется снять все ограничения на поставки оружия Украине и провести полную замену ее тяжелых вооружений с советских систем на натовские. В ближайшие несколько месяцев при сохранении нынешней интенсивности боевых действий (а летом она может даже возрасти) у Украины и стран Восточной Европы наверняка будет исчерпана большая часть советских вооружений и боевой техники, а также некоторые виды боеприпасов.

Война не может закончиться без освобождения хотя бы тех территорий, которые Россия захватила после 23 февраля. Собственно, единственно возможное место украинского контрнаступления – район сухопутного коридора в Крым. Это степной район, где людям и технике трудно укрыться от авиации и ракет. Поэтому украинское командование, учитывая российское превосходство в воздухе, предпочло вывести из этого района основную часть своих войск, не вступая в бой в невыгодных для себя условиях. При этом стратегическую ошибку, состоящую в том, что на Крымском перешейке и в прилегающих к Крыму районах не было за 8 лет создано укрепленных позиций, нельзя поставить в вину нынешнему командованию ВСУ, которое действует только с середины прошлого года. Для успешного контрнаступления украинцам здесь понадобится много танков и систем ПВО среднего и большого радиуса действия, чтобы закрыть этот регион от российских самолетов и ракет. Всё зависит от западных поставок. Но даже при самом оптимистичном сценарии нужное количество вооружений не будет на фронте раньше конца мая, а скорее всего, потребуется еще больше времени.

Агрессию в любом случае удастся остановить только военным путем, а не путем санкций. Страны Евросоюза собирались «поздравить» Путина с 9 мая новым санкционным пакетом. Он как будто должен включать в себя нефтяное эмбарго, но его введение будет растянуто до конца года, а дополнительных санкций против «Газпромбанка» не будет. Для России это булавочные уколы, учитывая, что из-за войны ее доходы от экспорта энергоносителей только увеличились вследствие роста цен, хотя физический объем экспорта и сократился из-за санкций. Экономические санкции, возможно, дадут эффект, когда война уже закончится. Поэтому всё будет решаться на поле боя – возможно, в ближайшие недели. Главное, чтобы украинская армия успела получить необходимое вооружение.

Борис Соколов.

(Грани)

Публикация из № 38 газеты “Народная Воля”. Подписаться на газету.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»