В ходе морской экспедиции по хребту Лилиуокалани исследовательский корабль «Наутилус» обнаружил дно подводного озера севернее Гавайских островов, вымощенное брусчаткой, как дорога из желтого кирпича в волшебной стране Оз. Национальный морской памятник Папаханаумокуакеа — одна из крупнейших морских особо охраняемых природных территорий мира, которая по площади превышает все национальные парки США, и на сегодняшний день ученые исследовали лишь около 3% ее дна, пишет Техкульт.

Ученые организации Ocean Exploration Trust постепенно раскрывают ее тайны и при этом дают возможность понаблюдать за их работой в прямых эфирах. Например, недавний ролик на YouTube показал сказочную дорогу из страны Оз.

Дно исследуемого озера на горе Нутка находится на глубине 1000 м, но оно кажется удивительно «сухим». Ученые комментируют, что земля здесь похожа на «печеную корку», которую стоит лишь подцепить, чтобы она откололась. Кое-где порода растрескалась таким образом, что стала походить на брусчатку с 90-градусными зазорами, появление которых связано с колебанием температур из-за постоянных извержений в этой местности. Такой эффект можно принять за объект древней архитектуры, хотя он имеет естественное происхождение.

Поделиться ссылкой:

Падтрымаць «Народную Волю»