Власти Японии расширили список товаров и технологий, которые запрещено экспортировать в Россию.

В перечень включено высокотехнологичное оборудование, в том числе 3D-принтеры и оборудование для проведения квантовых вычислений.

Об этом сообщает сайт Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

Запрет уже одобрен правительством страны и вступит в силу 20 мая.

Запрещено будет продавать России квантовые компьютеры и другие подобные устройства, а также запчасти к ним, микроскопы, оборудование для моделирования (3D-принтеры) и используемые для этого порошки металлов.

Также в перечень включено уникальное современное оборудование для производства органических светодиодов, для изготовления микроэлектромеханических систем, для производства водородного топлива.

В запрещенный экспорт также вошли вакуумные насосы, охлаждающее оборудование, рассчитанное на экстремально низкие температуры, а также его компоненты.

Под запретом оказались устройства числового программного управления для станков и полимеры.

Напомним, санкции вводятся в ответ на агрессию России против Украины, начатую 24 февраля 2022 года. В рамках введенных собственных санкций Япония уже заморозила активы 140 россиян. В общей сложности из-за политической позиции Японии под ограничения попали более 200 российских компаний и организаций.

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