В центре Одессы в результате ракетного обстрела пострадал Воронцовский дворец – памятник архитектуры национального значения.

Об этом сообщил в своем youtube-канале мэр города Геннадий Труханов.

По его словам, в результате недавнего обстрела Одессы пострадала одна из архитектурных жемчужин города – Воронцовский дворец. Взрывной волной повреждены окна и элементы лепнины.

Труханов просит ЮНЕСКО включить город в список Всемирного наследия, чтобы спасти архитектурные шедевры.

“Я хочу еще раз обратиться к международной организации ЮНЕСКО о принятии Одессы в список Всемирного наследия. Мы должны сохранить нашу архитектуру для будущих поколений – не только Одессы, но и всего мира”, – сказал Труханов.

Воронцовский дворец расположен в исторической части Одессы. Это дворцовый комплекс резиденции генерал-губернатора Михаила Воронцова.

Дворец построен в 1828 году по проекту известного архитектора Франца Боффо. Является памятником архитектуры национального значения. В 1935-1936 годы главное здание было преобразовано во Дворец пионеров, сейчас там располагается Одесский городской дворец детского и юношеского творчества.

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