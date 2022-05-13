Илоном Маском может не состояться. По крайней мере пока она приостановлена, Сделка по покупке соцсети Twitter бизнесменомможет не состояться. По крайней мере пока она приостановлена, написал бизнесмен на своей странице в соцсети.

Маск уточнил, что причиной паузы стало ожидание деталей, которые должны подтвердить, что на фальшивые учетные записи приходится менее 5% от всех пользователей Twitter.

Ранее Маск уже анонсировал, что одним из его приоритетов после покупки Twitter будет удаление «спам-ботов» с платформы, пишет Office Life.

После новости о приостановке сделки акции соцсети рухнули на 18%.

В отчете компании за I квартал сказано, что фальшивые или спам-аккаунты сейчас составляют менее 5% от ее «монетизируемых ежедневных активных пользователей». Аудитория соцсети уже достигла 229 миллионов.

О сделке Маска с Twitter стало известно в конце апреля. Речь идет о покупке на сумму $44 миллиарда. Когда сделка будет закрыта, Twitter превратится в частную компанию. К слову, если бизнесмен передумает покупать соцсеть, ему придется выплатить комиссию $1 миллиард. Такую же сумму должна выплатить миллиардеру и соцсеть, если она вдруг решит отказаться от сделки.

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