Оперативники Первомайского РУВД г.Минска задержали 35-летнего неработающего минчанина, который открыто похитил в одном из магазинов столицы две бутылки водки, сообщает МВД.
Установлено, что мужчина в магазин пришёл с приятелем, который отправился в торговый зал за спиртным, а задержанный остался стоять около кассира. Когда товарищ вернулся с алкогольной продукцией, фигурант просто забрал из корзины спиртное и убежал.
Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.
Возбуждено уголовное дело за грабёж.
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