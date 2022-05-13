Оперативники Первомайского РУВД г.Минска задержали 35-летнего неработающего минчанина, который открыто похитил в одном из магазинов столицы две бутылки водки, сообщает МВД.

Установлено, что мужчина в магазин пришёл с приятелем, который отправился в торговый зал за спиртным, а задержанный остался стоять около кассира. Когда товарищ вернулся с алкогольной продукцией, фигурант просто забрал из корзины спиртное и убежал.

Ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

Возбуждено уголовное дело за грабёж.

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