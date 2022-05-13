Банки вводят очередные валютные изменения.

К примеру, «Белагропромбанк» установит лимиты на траты по карточкам Visa, которые выпущены к счетам в российских рублях. Банки также пересматривают ставки по валютным вкладам: одни их повышают, вторые — понижают.

Подробная информация размещена на официальных сайтах финансовых учреждений.

«БТА Банк» с 12 мая приостановил отправку Р2Р переводов по своим карточкам в эквайринговой сети других банков.

«Запрет на совершение переводов в сервисах БТА банка не распространяется», — уточнили в банке.

Также банк с 12 мая ввел комиссию в 20% от суммы операции по карточке, если валюта счета отличаются от валюты транзакции.

«Белагропромбанк» с 13 мая вводит лимиты по тратам по карточкам Visa, которые выпущены к счетам в российских рублях. Сейчас в Беларуси по ним можно будет потратить не больше 100 долларов в эквиваленте в месяц. Речь идет в том числе про снятие наличных, онлайн-переводы, оплату в онлайн-магазинах.

К сведению, при этом за границей по таким картам можно будет снимать до 1000 долларов в месяц.

«Безналичные операции за рубежом по карточкам всех платежных систем осуществляются без ограничений», — уточняют в банке.

С 13 мая «Белагропромбанк» также вводит месячный лимит в 5000 долларов в эквиваленте на снятие за границей наличных с валютных карт Visa.

Однако при этом снимать наличные за границей с карт Mastercard (речь про «пластик» как в белорусских рублях, так и в валюте) можно будет без ограничений.

«Белагропромбанк» также объявил, что с 13 мая возобновляет возможность пополнять карту Visa в российских рублях в кошельки Samsung Pay, Apple Pay, Garmin Pay.

«Банк БелВЭБ» с 10 мая снял ограничения по суммам безналичных платежей по кредитным и дебетовым к картам “Яркая кредитка” при оплате за товары и услуги, в том числе и при онлайн-оплате.

«Банк Решение» с 12 мая возобновил прием дополнительных взносов по вкладам в валюте сроком на 7, 9 и 13 месяцев.

Банки пересматривают ставки по валютным депозитам

«Альфа-Банк» с 12 мая поднял ставки по долларовому вкладу «Альфа-Вклад». Теперь ставка по этому безотзывному депозиту на 15 месяцев составляет 7,5% годовых.

«Для уже действующих вкладов ставка не меняется», — уточнили в банке.

«СберБанк (Беларусь)» объявил тем временем о снижении с 11 мая процентных ставок по валютным депозитам физических лиц.

Изменения затронули некоторые безотзывные вклады в евро, долларах и российских рублях.

К примеру, ставка по долларовому безотзывному депозиту «Сохраняй» сроком 190−369 дней теперь составляет 5,9%.

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