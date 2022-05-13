Канцлер Австрии Карл Нехаммер пригрозил отобрать у российской компании «Газпром» крупнейшее в стране подземное хранилище газа, если оно не будет заполняться топливом.

Это вопрос энергетической безопасности, отметил Нехаммер на страницах газеты Kronen Zeitung.

«Резервуары для хранения газа должны заполняться. И мы позаботимся о том, чтобы, если российский «Газпром» не заполнит наше самое большое хранилище, мы его заберем для других провайдеров!», – заявил канцлер.

Надо уточнить, что речь идет о хранилище «Хайдах» в австрийском Зальцбурге, которое в настоящее время пустует.

После выработки газового месторождения «Хайдах» в 2007 году оно было укреплено, адаптировано и превращено в подземное газохранилище. В 2011 году завершилось строительство его второй очереди.

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