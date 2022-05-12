Под видом сотрудников службы безопасности банка 58-летней брестчанке позвонили и сообщили, что на ее имя оформляется кредит. Чтобы уличить злоумышленника, женщине необходимо взять займы и перевести на указанный счет. После поимки преступника кредиты аннулируются, сообщает МВД.

Не давая опомниться жертве, в разговор вступила девушка – “коллега” звонившего. Она указывала, в какие отделения банка идти и суммы для оформления кредитов. В итоге потерпевшая перевела аферистам 11 тысяч рублей. Лишь на следующий день, придя в банк для “списания” займов, она узнала, что стала жертвой мошенников и обратилась в милицию.

Сыщики задержали подозреваемых: жителей Гомельщины (19 и 22 лет) и 23-летнего жителя Витебской области. Возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере.

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