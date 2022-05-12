Суд Московского района Минска 12 мая приговорил Фенчука к 2,5 годам колонии общего режима.

Как сообщают правозащитники, бывший глава признанной властями экстремистской организации “Ахова птушак Бацькаўшчыны” признан виновным по ч. 1 ст. 342 УК “Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок”.

Фенчука задержали 1 сентября 2021 года. Основанием для обвинения послужили несколько фото с протестных маршей, в которых участвовал Фенчук. По словам гособвинителя, “такое поведение человека, который представляет Беларусь на международной арене, просто не допустимо”.

Фенчук возглавлял АПБ с 2007 по 2014 год, потом был ее сотрудником, пишет Смартпресс.

“Ахова птушак Бацькаўшчыны” — одна из крупнейших природоохранных организаций Беларуси, которая более 20 лет занималась охраной птиц и сохранением биоразнообразия в стране. В марте 2022 года организацию признали экстремистской и ликвидировали.

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