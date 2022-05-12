В Северной Корее выявлен первый случай заражения коронавирусом

Ким Чен Ын также приказал усилить контроль на границах страны.

Власти КНДР ранее утверждали, что в стране за время пандемии не было зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом.

По их словам, не допустить проникновения вируса в страну помогло, в частности, полное закрытие границ. Какие еще меры действовали в КНДР, неизвестно.

Пхеньян даже отказался от поставок вакцин в рамках международного механизма Covax, и препараты были распределены между другими странами.

В июле 2020 года сообщалось о первом в стране подозрении на коронавирус у перебежчика, который вернулся на родину, однако дальнейшей информации о его судьбе не было.