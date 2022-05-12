Фото: СК

В Минске на женщину упало дерево. Она погибла, сообщает Следственный комитет.

Днем 12 мая на улице Калиновского в Минске в результате непогоды на 38-летнюю минчанку упало дерево. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшую без сознания. После проведения реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины.

В Минске на женщину упало дерево. Она погибла
Фото: СК

Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр, фиксируют следовую картину.

По факту гибели минчанки проводится проверка.

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