В Минске на женщину упало дерево. Она погибла, сообщает Следственный комитет.

Днем 12 мая на улице Калиновского в Минске в результате непогоды на 38-летнюю минчанку упало дерево. Прибывшие спасатели извлекли пострадавшую без сознания. После проведения реанимационных мероприятий медицинские работники констатировали смерть женщины.

Прямо сейчас следователи работают на месте происшествия, проводят осмотр, фиксируют следовую картину.

По факту гибели минчанки проводится проверка.

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