Палата представителей 12 мая в первом чтении приняла законопроект изменений в Уголовно-процессуальный кодекс, которыми предусматривается введение института «специального производства» для рассмотрения уголовных дел в отношении обвиняемого, находящегося за пределами Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.

Надо отметить, что специальное производство будет распространяться на дела по статьям о “преступлениях против мира и безопасности человечества, против государства, ряда иных преступлений, совершение которых влечет угрозу национальной безопасности”.

Нынешним УПК возможность заочного уголовного преследования на досудебной стадии не предусматривается. Этот факт, по мнению депутатов, препятствует дальнейшему расследованию и принятию решения о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд в случаях отказа иностранным государством в оказании правовой помощи.

С принятием нового закона ситуация изменится. Документом предусматривается возможность проведения специального производства без запроса о выдаче лица для привлечения к уголовной ответственности. Такое постановление может выдать Генпрокурор, либо председатели СК, КГБ с согласия Генпрокурора.

Законопроектом также предусматриваются:

определение перечня составов преступлений, по которым в отношении обвиняемого может быть начато специальное производство, исходя из международного опыта регулирования подобных отношений, объекта преступного посягательства, а также следственной практики;

установление условий, при которых возможно специальное производство по уголовному делу в отношении обвиняемого, который находится вне пределов Республики Беларусь и уклоняется от явки в орган, ведущий уголовный процесс;

порядок уведомления обвиняемого о вызове в орган, ведущий уголовный процесс, а также о принятых процессуальных решениях в случае проведения специального производства;

обязательность участия защитника в уголовном деле в случае принятия решения о проведении в отношении обвиняемого специального производства;

возврат уголовного дела для производства предварительного расследования со стадий направления в суд и судебного разбирательства в случае явки или задержания обвиняемого.

Напомним, что законопроект становится законом после принятия Палатой представителей и одобрения Советом Республики большинством голосов от полного состава каждой палаты.

Закон, принятый Палатой представителей и одобренный Советом Республики, представляется в десятидневный срок Александру Лукашенко на подпись. Перед подписанием закона он направляется в Конституционный Суд для проведения обязательного предварительного контроля на предмет конституционности принятого закона.

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