В России обнародовали перечень товаров для параллельного импорта, которые можно ввозить без согласия правообладателя. В списке оказалось много брендов, поставки которых в РФ приостановились после начала военных действий в Украине. Более того, на рынке уже появились предложения по доставке «параллельных» товаров, в том числе и в Беларусь. Вот только будет это оригинальная или контрафактная продукция пока сказать сложно, пишет портал ilex.by.

Российский Минпромторг 6 мая 2022 года утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 55 групп товаров — как определенных брендов, так и категории товаров.

Значительную часть списка занимает электроника и оборудование: телефоны и телекоммуникационное оборудование, телевизоры и мониторы, промышленные кондиционеры, компьютеры и ноутбуки, процессоры, игровые консоли.

Надо отметить, что автомобили и компоненты брендов Toyota, Volkswagen, Jaguar, Bentley, Land Rover, Mercedes-Benz, BMW и других также разрешается ввозить без разрешения правообладателя.

Что можно будет поставлять в Россию? Автопокрышки, моющие средства, свечи, пластилин, клеи, спички, взрывчатые вещества, пластмассы и изделия из них. Разрешен параллельный импорт головных уборов, обуви, зонтов, солнцезащитных очков, изделий из камня, гипса и цемента, керамики, стекла и изделий из него, различных металлов, а также изделий из них, инструментов и ножей.

В целом состоящий из 23 страниц список включает товары и материалы около 200 иностранных брендов. В перечне Минпромторга РФ перечислены компании, которые в конце февраля и в течение весны объявили о прекращении поставок в Россию или об уходе с российского рынка.

По оценке аналитиков Knight Frank, 160 глобальных брендов объявили о приостановке работы в России, из них 21% приходится на бренды одежды, 13% — на продавцов автомобилей, а 10% — на товары повседневного спроса.

Перечень товаров для параллельного импорта будет корректироваться: он может как расширяться, так и сужаться в зависимости от решений иностранных компаний по работе в России.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров отмечает, что компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции.

«Мы готовы оперативно реагировать», — добавил он.

Предполагается, что актуализироваться список будет раз в квартал или два месяца.

После легализации параллельного импорта стоимость техники для конечного потребителя может вырасти до 50% по сравнению с “довоенным временем”, говорят опрошенные Forbes аналитики. Ввозить товары придется через Казахстан, Китай, Кыргызстан, Армению и Турциию. Этим могут заниматься частные лица, которые работали на «сером» рынке.

Однако участники рынка сомневаются, что параллельный импорт позволит поставлять в Россию иностранные товары в прежнем объеме.

«Ни в одной стране нельзя купить миллион смартфонов одной партией и отправить их в Россию без разрешения правообладателя. Скорее всего, закупки будут осуществляться мелкими партиями, но так невозможно построить системный бизнес», — предполагают бизнесмены.

Интересно, что не успел Минпромторг РФ объявить перечень товаров для параллельного импорта, как ряд игроков подсуетились и сделали потребителям соответствующие предложения.

Так, пример, российская логистическая компания СДЭК, имеющая в Минске 26 офисов выдачи посылок, запустила маркетплейс для заказа товаров из-за рубежа, в том числе тех брендов, что не представлены в России. При этом платформа гарантирует цены на все категории товаров «ниже российских».

Эксперты предупреждают о риске роста контрафакта зарубежной продукции. Хотя ввоз контрафакта Россия по-прежнему считает неприемлемым. Но отслеживать подделки теперь будут менее пристально, считает гендиректор информационно-аналитического агентства Infoline Иван Федяков:

«Правообладатели старались с этим бороться, отслеживали нелегальные партии. В условиях, когда их не будет в стране, откровенные подделки по большому счету никто уже пресекать не станет».

Надо отметить, что еще недавно Россия была крупным хабом для ряда стран: часть товаров сначала поставлялась туда, а через территорию России экспортировалась в страны ближнего зарубежья, в том числе и в Беларусь. О том, что «параллельные» товары из РФ могут хлынуть в Беларусь, предупреждают многие авторитетные эксперты.

В Беларуси, как стране Евразийского экономического союза, действует региональный принцип исчерпания исключительного права на товарный знак. Этот принцип означает, что импортеру необходимо получить согласие правообладателя на ввоз на территорию союза брендированного товара и дальнейший свободный оборот этой продукции на всем пространстве ЕАЭС.

— Фактически может сложиться ситуация, когда товар, содержащий товарный знак, в результате перепродажи за пределами ЕАЭС будет абсолютно правомерно ввезен на территорию Российской Федерации параллельным импортером. Затем такой товар проследует на территорию Республики Беларусь. Ввиду его ввоза на территорию ЕАЭС не правообладателем или с его согласия для Республики Беларусь исключительное право не будет считаться исчерпанным, соответственно, такой товар будет считаться контрафактом, несмотря на единую таможенную территорию, — считает заместитель гендиректора Национального центра интеллектуальной собственности Александр Заяц.

Юрист REVERA law group Анастасия Рудкевич увидела «разгармонизацию» между российским законодательством и законодательством ЕАЭС по данному вопросу.

— Из Европы в Беларусь такой товар просто так попасть не может, т.к. необходимо, чтобы его ввозил дистрибьютор с согласия правообладателя, либо сам правообладатель. Но из России такой товар в Беларусь спокойно может поступить, но остается риск того, что правообладатель будет судиться с белорусским импортером или продавцом, — сказала Рудкевич.

Надо отметить, что 27 апреля 2022 года официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина заявила, что в ЕАЭС ведутся консультации о возможности разрешения параллельного импорта, однако говорить о каких-либо решениях пока рано.

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