Совет национальной безопасности и обороны Украины одобрил изъятие собственности российских госбанков в Украине. Речь идет о 99,7% акций Проминвестбанка, принадлежащих “ВЭБ.РФ” и 100% акций Международного резервного банка (бывший Сбербанк), принадлежащих Сбербанку России.

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на президентский проект закона №7371, к которому прилагается решение СНБО.

Согласно решению СНБО, утвержденному указом президента, также изымаются финансовые активы в виде прав требования долга “ВЭБ.РФ” к Проминвестбанку на 0,93 миллиардов гривен и Сбербанка России к Международного резервному банку на 14,9 миллиардов гривен. Кроме того, изымаются и другие финансовые активы Международного резервного банка и Проминвестбанка.

Конфискация не коснется 3 миллиардов гривен Международного резервного банка, которые будет направлены на удовлетворение требования его кредиторов.

Напомним, Кабинет министров Украины поддержал предложение Нацбанка страны национализировать 26 миллиардов гривен активов, выведенных с украинского рынка российских банков. Для окончательного решения необходимо было решение СНБО.

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