Портативная 3D-лаборатория превратит мусор в сокровище прямо на месте

3D-принтер Gigalab re:3D способен превратить перерабатываемые материалы (например, пластиковые бутылки или стаканчики) в полезные товары, пишет Хайтек.

Установка включает в себя три основных компонента. Гранулятор измельчает использованный пластик. Далее осушитель удаляет лишнюю влагу. Наконец, 3D-принтер Gigabot X печатает объекты.

Все это умещается в одном транспортном контейнере, который можно отправить в любую точку мира. Проще говоря, это портативная лаборатория, в которую входит мусор, а выходит сокровище.

Ключом к тому, чтобы лаборатория заработала, является масштабная инновация в небольшой части процесса 3D-печати — экструдере. Большинство 3D-принтеров создают объекты с помощью экструзионной системы, то есть нагревают пластик, а затем прижимают его через сопло к печатной платформе. В потребительском 3D-принтере этот пластик представляет собой нить, но некоторые принтеры вместо этого используют гранулы. Эти маленькие обработанные сферы или цилиндры могут плавно поступать в экструзионную систему, но их легче упаковывать и их можно непрерывно загружать в некоторые 3D-принтеры.

Превращение перерабатываемых материалов, таких как использованные пластиковые бутылки, в гранулы обычно означает отправку материала в центр обработки. Там их переплавляют, формуют в гранулы и отправляют туда, где они нужны (иногда это может привести к потере гранул в пути и загрязнению окружающей среды).

Однако Gigabot X может вообще пропустить процесс гранулирования. В отличие от большинства 3D-принтеров, он может работать с измельченным пластиком, который имеет неправильную форму и не течет так же хорошо, как гранулы, не забиваясь и не вызывая сбоев при печати. Это означает, что использованный пластик можно измельчать непосредственно в грануляторе Gigalab. После непродолжительной остановки в сушилке для удаления лишней влаги их можно засыпать прямо в кормушку Gigabot X.

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