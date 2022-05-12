Пьяный мужчина зверски избил мать-инвалида

Вечером 10 мая текущего года поступило сообщение о доставлении в больницу 60-летней жительницы Ошмянского района в состоянии комы с многочисленными телесными повреждениями, сообщает Следственный комитет.

Предварительно установлено, что вечером 9 мая между 34-летним мужчиной и его матерью возник конфликт на почве бытовых разногласий, в ходе которого подозреваемый избил больную женщину.

В настоящий момент пенсионерка все еще находится в реанимации и к контакту не доступна. За ее жизнь и здоровье борются медики.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, по изъятым объектам и предметам назначен ряд экспертных исследований, допрошен подозреваемый и свидетели.

Установлено, что в момент совершения преступления мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Также он ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе и за причинение смерти по неосторожности. В местах лишения свободы местный житель провел почти 2 года. Его мать является инвалидом и самостоятельно не передвигается.

Ошмянским районным отделом Следственного комитета в отношении 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по п.2 ч.2 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения в отношении лица, находящегося в беспомощном состоянии) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Подозреваемый задержан, с его участием проводятся следственные действия. В настоящее время решается вопрос о применении к нему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Расследование продолжается.

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