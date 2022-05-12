Оскар Кучера высказался об уголовном деле против Максима Галкина

В Сети пишут, якобы Оскар Кучера сообщил о скором задержании Максима Галкина. «СтарХит» связался с телеведущим и выяснил, что публика неверно восприняла его слова о муже Примадонны.

Все началось с поста Кучеры в Telegram-канале. «По факту антироссийских высказываний Максима Галкина силовики РФ проводят доследственную проверку. Не исключено, что она может завершиться возбуждением в отношении юмориста уголовного дела о распространении фейков о российской армии. Дожили», — таков текст сообщения.

Оскар лишь процитировал первоисточник, а не высказывал свою позицию. Ведущий не собирался распространять информацию о Галкине — он только поделился новостью, которая уже есть в Интернете.

«Жаль, что подобное происходит в нашей стране… Тяжело высказывать собственное мнение, все не так понимают. Вот меня не так поняли — я ничего не писал против Максима, просто предоставил новость и отметил, что это странно», — сказал 47-летний Кучера «СтарХиту».

Шоумен отметил, что с уважением относится к Галкину и его семье. «Сейчас с Максимом не на связи, когда видимся — общаемся», — добавил телеведущий.

Последние два месяца Максим и Алла Борисовна находятся в Израиле. Возвращаться на Родину супруги пока не планируют. Дети пары уже пошли в местную школу, а сам Галкин вовсю готовится к летним выступлениям.

«Дорогие друзья, по вашим многочисленным просьбам, я объявляю еще два дополнительных концерта в своем израильском туре. Те, кто не смог купить билеты на уже объявленные выступления, добро пожаловать!» — на днях подчеркивал 45-летний юморист.

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