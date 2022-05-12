Найдена самая эффективная тактика флирта

Группа исследователей изучила 40 различных тактик флирта, определила самую эффективную и рассказала, как и с кем ее использовать в зависимости от ваших целей.

Исследовательская группа из NTNU (Норвежского института науки и техники), а также из Бакнеллского университета в Пенсильвании и Государственного университета Нью-Йорка в Освего изучала флирт в Норвегии и США. Выяснилось, что люди считают эффективной тактикой флирта, а также как она работает и в каком контексте, пишет Naked Science.

Авторы работы, результаты которой опубликованы в журнале Evolutionary Psychology, опросили около 1000 студентов в Норвегии и Соединенных Штатах. Задачей участников было оценить, насколько эффективны 40 различных типов флирта для долгосрочных и краткосрочных отношений. Исследование проводили независимо от того, был флиртующий мужчиной или женщиной.

Ученые составили четыре различные версии опросника, по которым случайным образом распределили участников. Учитывали степень экстраверсии людей, возраст, религиозность, готовность к отношениям и «ценность партнера», то есть насколько вы привлекательны на рынке знакомств.

Экстраверсия — одно из постоянных качеств личности, определяющееся тем, насколько сильно человек тяготеет к одиночеству (интроверт) или к нахождению в компании (экстраверт), насколько он открыт и легко устанавливает контакт. Существуют и амбиверты — люди, которым необходимо и активное общение, и уединение, то есть их чередование.

Начнем с определения, что же такое тактика флирта. Авторы работы преподносят его так: поведение, направленное на установление первоначального контакта либо инициирование романтического или сексуального поведения с потенциальным партнером. Флирт может быть направлен на установление либо быстрого сексуального контакта, либо романтических (долговременных) отношений. Таким образом, флирт — то, что человек делает, как он при этом выглядит и как его воспринимают.

При этом эффективность флирта определяет тот, с кем флиртуют. И, естественно, восприятие той или иной тактики зависит от индивидуальных характеристик этого человека.

Одно из интересных заключений, к которому пришли исследователи, представляет собой следующее: эффективность тактик для установления краткосрочных отношений (one-night-stand, секс на одну ночь) практически не зависит от индивидуальных характеристик и обладает универсальностью.

«Индивидуальные различия в возрасте, религиозности, экстраверсии, личной привлекательности и предпочтениях в отношении краткосрочных сексуальных отношений практически не влияли на то, насколько эффективными респонденты считали различные тактики флирта», — рассказал профессор Монс Бендиксен.

Лейф Эдвард Оттесен Кеннейр, профессор факультета психологии NTNU, говорит, что основополагающие факторы, определяющие эффективность той или иной тактики флирта, — ваш пол и сама цель флирта. То есть то, что прекрасно работает для женщины, желающей установить краткосрочную связь, и то, что подходит мужчине, который ищет более длительных отношений, — уже (почти) совершенно разные вещи. За одним лишь исключением — чувство юмора.

Флирт включает в себя различные сигналы, которые люди посылают друг другу. Это делается для привлечения потенциальных партнеров. И мужчины, и женщины флиртуют, чтобы привлечь внимание желаемого партнера и, возможно, добиться сексуального или романтического результата. Флирт может быть как вербальным, так и невербальным.

Исследование показало, что для женщин, ищущих краткосрочных отношений, лучшими оказалась тактика демонстрации сексуальной доступности. Все, что связано с дружбой, и такие сигналы, как объятие или поцелуй в щеку, в этом контексте не работают. Авторы говорят, что если женщина хочет кратковременного флирта, она должна недвусмысленно сигнализировать об этом потенциальному партнеру.

Для мужчин, ищущих долгосрочных отношений, лучшей тактикой оказалась щедрость. Исследование показывает, что мужчины не должны выглядеть скупыми или неблагодарными, если хотят долгих отношений. И совершенно точно нельзя выглядеть человеком, который часто меняет партнерш.

А как же мужчины, нацеленные на краткосрочные отношения, и женщины, которые ищут длительных? Как выяснили ученые, одна эта конкретная техника флирта работает почти всегда и в любой ситуации. Небольшие различия касаются пола флиртующего. Вот тут и пригодится универсальная тактика — юмор.

Это единственная тактика, которая хорошо работает во всех четырех случаях. Но очень важна подача. Способность рассмешить партнера — номер один в списке тактик установления долгосрочных отношений.

«Люди считают, что юмор или способность рассмешить другого человека наиболее эффективны для мужчин, которые ищут долгосрочных отношений. Для женщин, жаждущих романа на одну ночь, юмор менее эффективен, чем прямая демонстрация своей доступности, но смех над шутками другого человека — эффективная тактика флирта для обоих полов», — уточняет Кеннейр.

Ребекка Берч из SUNY Oswego (Государственного университета Нью-Йорка в Освего), участвовавшая в этом исследовании, добавила: женщинам важно не столько уметь быть забавной, сколько показать потенциальному партнеру, что она считает его забавным.

Итак, вы решили пофлиртовать, но не знаете, что делать? Смело используйте юмор. Хотя, возможно, не стоит сразу смеяться или сыпать шутками: юмор работает, когда контакт уже предварительно установлен. Авторы исследования советуют в любой непонятной ситуации начинать с улыбки и зрительного контакта. Это хорошая основа, которая позволит далее перейти к юмору в нужном вам контексте.

Сама работа уникальна тем, что в ней впервые применили теорию сексуальных стратегий для изучения эффективности флирта. Варианты этой теории раньше использовали в других контекстах, которые касаются того, как мужчины и женщины находят партнеров.

«Полученные результаты полностью согласуются с тем, что мы знаем из литературы по саморекламе. Кроме того, выглядит так, будто флирт в значительной степени одинаков в США и Норвегии», — говорит Кеннейр.

Таким образом, эффективный флирт в значительной степени универсален, что неудивительно, поскольку мотивы поиска партнера частично биологические. Однако люди точно настраивают свои методы флирта в зависимости от того, что считается приемлемым в их культуре.

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