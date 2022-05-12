Минчанка похитила из аптеки таблетки, но оставила свой рецепт

Зайдя в аптеку, 22-летняя минчанка по рецепту купила лекарства и расплатилась за них. А затем попросила показать ей поближе еще и другие таблетки. Взяв упаковку в руки, девушка быстро спрятала ее в сумку и убежала, сообщает МВД.
Сотрудники Фрунзенского РУВД Минска установили личность покупательницы по данным из рецепта, который она предоставляла фармацевту. Минчанка была задержана.
Стоимость похищенного составила около 20 рублей.
В отношении фигурантки возбуждено уголовное дело за грабеж – открытое хищение имущества.
Ответственность за грабеж наступает независимо от суммы похищенного.
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