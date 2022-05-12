Минздрав отозвал у медцентров этой компании лицензии.

Оказание услуг во всех медцентрах ООО «ЛОДЭ» приостанавливается с 16 мая. Об этом сообщается на сайте организации.

Работа приостановлена на основании предписания Минздрава. Снова принимать пациентов медцентры ООО “ЛОДЭ” смогут только после принятия лицензирующим органом Министерства здравоохранения Беларуси решения о возобновлении действия лицензии. Предполагается, что у компании будет минимум 14 дней, чтобы устранить недостатки, которые были выявлены во время ведомственной проверки.

Напомним, Министерство здравоохранения сообщило, что с 16 мая приостанавливает лицензии на медицинскую деятельность компаний «Клиника А1» и «Лодэ». Причина — «нарушение соблюдения законодательства о здравоохранении, о санитарно-эпидемическом благополучии и о лицензировании».

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