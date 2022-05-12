На наиболее опасных участках литовско-белорусской границы останутся постоянные войска. Такое решение было согласовано в ходе встречи министра внутренних дел Агне Билотайте и главы литовского минобороны Арвидаса Анушаускаса.

По словам Билолайте, с момента введения ЧП угрозы государственной безопасности и общественному порядку возросли.

«Спровоцированная Россией война в Украине продолжается, совершаются преступления против человечности, военные преступления и постоянные нарушения международного права. Все это привело к масштабному гуманитарному кризису и наплыву военных беженцев из Украины. Угрозы на границе с Беларусью не исчезли и не изменились. Белорусский режим продолжает свои усилия по дестабилизации политического и общественного порядка в соседних странах. Более того, появился новый маршрут нелегальной миграции через Россию. Мы должны оставаться бдительными и сосредоточенными в наших ответных действиях. Пока страна находится в чрезвычайном положении, военная помощь для защиты государственной границы необходима», — приводит ее слова пресс-служба литовского МВД.

Надо отметить, что по данным Объединенного ситуационного центра, если в начале года наблюдалось снижение потока нелегальной миграции из Беларуси, то нынешней весной она вновь активизировалась. Вероятно, это связано с наступившими благоприятными погодными условиями. В большинстве случаев мигранты из разных стран едут через Россию в Беларусь, а затем – в Литву.

К слову, в этом году литовские пограничники предотвратили попытки 1613 иностранцев незаконно пересечь границу Литвы со стороны Беларуси.

Напомним, в настоящее время в Литве действует режим чрезвычайного положения в связи с военной агрессией России против Украины, а также режим ЧП в связи с массовым притоком иностранцев.

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