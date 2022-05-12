Компания Siemens объявила, что уходит с российского рынка. Начата «процедура по прекращению своей производственной деятельности и всей деловой активности».

Еще в начале марта компания объявила о прекращении поставок в Россию и приостановке работы всех новых бизнес-проектов из-за ситуации вокруг Украины и санкций. Siemens также прекратила поставлять свою продукцию в Беларусь. Пока компания продолжит выполнять в России лишь «малый объем сервисных работ».

РЖД в начале апреля сообщили, что Siemens уведомила их о приостановке контракта на покупку «Сапсанов». Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко после этого заявила, что компанию могут заменить другие организации. Она предположила, что германская компания приняла решение под давлением извне.

Надо отметить, что Siemens работала в России с 1852 года. В то время компания занималась прокладкой телеграфных линий. Сейчас на Россию приходится около 1% всех продаж конгломерата. Компания поставляет в эту страну медицинское оборудование, продукцию для железнодорожной отрасли, продукцию и технологии для энергетики, системы промышленной автоматизации, а также потребительские товары — бытовую технику, устройства для электромонтажа и другие.

«Siemens уйдет с российского рынка из-за войны на Украине», — поясняется в сообщении на официальном сайте компании.

«Мы осуждаем войну в Украине и решили провести упорядоченный процесс, чтобы свернуть нашу промышленную деятельность в России. Это было непростым решением, учитывая нашу обязанность заботиться о наших сотрудниках и давние отношения с клиентами на рынке, на котором мы работаем уже почти 170 лет», — заявил глава компании Роланд Буш.

К слову, после начала военной операции на Украине о приостановке работы в России объявили многие компании. Среди них Nokia, Ericsson, General Electric и другие.

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