Гигантскую воронку нашли в Китае. Там могут скрываться неизвестные науке виды

Группа китайских ученых обнаружила новый гигантский провал с лесом на дне. Там есть три входа в пещеру, а также древние деревья высотой 40 м, пишет Хайтек.

По данным информационного агентства Синьхуа, глубина провала составляет 192 м. Этого достаточно, чтобы «проглотить» арку в Сент-Луисе, также известную как «Врата на Запад». Группа спелеологов спустилась в провал и обнаружила, что в пропасти есть три входа в пещеру, а также древние деревья высотой 40 м.

В Южном Китае много карстовых ландшафтов, которые формируются в основном в результате растворения коренных пород. Дождевая вода со слабой кислотностью поглощает углекислый газ, проходя через почву, и становится еще более кислой. Затем она течет через трещины в скале, медленно расширяя их, создавая в туннели и пустоты. Со временем, если камера пещеры станет достаточно большой, потолок может постепенно обрушиться, открывая огромные воронки. При этом входы в пещеры могут быть очень маленькими.

Новую воронку нашли в Гуанси-Чжуанском автономном районе, недалеко от деревни Пинъэ в уезде Лейе. Гуанси известен своими карстовыми образованиями, которые варьируются от воронок до каменных столбов и естественных мостов. Именно из-за этих особенностей регион внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Внутренняя часть воронки составляет 306 м в длину и 150 м в ширину. В Китае такие огромные воронки называются «тянькенг», или «райская яма». И воронки действительно кажутся другим миром. Чэнь Лисинь, возглавлявший группу экспедиции в пещеру, сообщил агентству Синьхуа, что густой подлесок на дне воронки достигает высоты плеч человека.

По словам Джорджа Вени, исполнительного директора Национального исследовательского института NCKRI в США, карстовые пещеры и воронки могут стать оазисом для жизни. «Я не удивлюсь, если узнаю, что в этих пещерах обнаружены виды, о которых наука до сих пор не сообщала», — заключает он.

Новое открытие увеличило количество воронок в округе Лейе до 30. Те же исследователи ранее обнаружили десятки воронок в провинции Шэньси на северо-западе Китая и группу взаимосвязанных воронок в Гуанси, сообщает China Daily.

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