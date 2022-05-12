Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин сделали совместное заявление о вступлении в Североатлантический Альянс.

“Финляндия должна безотлагательно подать заявку на вступление в НАТО”, – цитируют заявление местные СМИ.

Как известно, в НАТО уже пообещали рассмотреть заявку Финляндии в ускоренном режиме. Процедура достаточно проста: сначала страна получает статус кандидата, а затем все 30 государств-членов НАТО должны одобрить принятие нового члена.

К сведению, общая граница Финляндии и России составляет более тысячи километров. Финляндия имеет нейтральный статус.

“Мы не можем оставаться беззащитными перед Россией, которая не соблюдает международные законы”, – заявила на днях премьер-министр Санна Марин в интервью японским СМИ.

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