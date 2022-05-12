Европейская комиссия разработала план по снижению зависимости ЕС от российских энергоносителей к 2027 году. Реализация всех мер будет стоить 195 миллиардов евро. Официальная презентация плана состоится 18 мая.

План ставит целью повысить до 45% с нынешних 40% долю зеленой энергетики в энергобалансе ЕС на 2030 год. Одновременно задумано сократить потребление энергии на 13% по сравнению с уровнем 2020 года, пишет Office Life.

Зеленая повестка призвана экономить на закупках газа, нефти и угля 80 миллиардов, 12 миллиардов и 1,7 миллиардов евро в год соответственно, отмечают источники.

При этом Еврокомиссия предусмотрела выделение миллиардов евро на инвестиции в инфраструктуру, чтобы поддержать импорт СПГ и трубопроводного газа из альтернативных источников.

План содержит и цель по производству водородного топлива в объеме 10 миллионов тонн в год к 2030 году. В таком же объеме запланирован его импорт.

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