То, что апрель окажется «провальным», для экспертов не было секретом, однако даже с такими ожиданиями месяц неприятно удивил: 892 реализованных автомобиля, что в 3,5 раза меньше марта, сообщает портал av.by.

В Белорусской автомобильной ассоциации (БАА) отмечают: это худший результат по продажам в месяц за последние десять лет (в апреле 2012 года — 837 единиц).

По данным БАА, в апреле 2022-го больше всего белорусы покупали модели Lada. Всего российский производитель реализовал 280 машин. Вторым по популярности среди наших соотечественников является Geely — 114 авто. Далее в пятёрке наиболее продаваемых марок прошлого месяца идут Volkswagen (94), GAZ (90) и Kia (51).

— Курс белорусского и российского рубля сыграл с рынком злую шутку: если в марте дилеры смогли повысить цены и заработать на разнице, то в апреле многие уже оказались в ситуации дорогих складов и невозможности откатить цены назад при всём желании. При этом потребительский спрос на фоне неопределённости будущего резко сократился: мы наблюдаем, что даже серьёзные скидки и выгодные предложения не работают, как раньше, — объясняет член правления БАА Сергей Самойло.

— В ближайшие несколько месяцев рынок будет находиться в стадии анабиоза. В ожидании развития событий пребывают все игроки: производители, импортёры, дилеры и потребитель. Возможно, спрос несколько оживят финансовые инструменты. Банки и лизинговые компании начинают предлагать свои программы.

Май и июнь будут непростыми. По нашим оценкам, рынок в целом не превысит в 2022 году 18—20 тыс. новых автомобилей с учётом продаж I квартала, — подытожили специалисты БАА.

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