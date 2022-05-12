Сводный индекс экономических ожиданий (BCI) в Беларуси демонстрирует некоторые ухудшения. Но эти ухудшения никак не сравнимы с ухудшением, например, декабря 2020 года, пишет thinktanks.by.

«Если в ноябре-декабре 2021 года мы почти вышли в нейтральную полосу, то есть ожидания и реальность были не хорошими, но и не плохими, то сейчас они чуть негативны. Однако этот негатив не очень сильный», – отметил старший аналитик BEROC Лев Львовский в ходе презентации новых материалов мониторинга экономики Беларуси.

Представленные Львом Львовским результаты базировались на онлайн-опросе собственников и топ-менеджеров 300 действующих в Беларуси малых и средних предприятий. Фирмы пропорционально представляли промышленность, сферы строительства, оптовой и розничной торговли, а также другие виды деятельности.

По словам Льва Львовского, если смотреть на индексы экономических ожиданий по отдельным секторам, то почти во всех сферах эти индексы негативные, кроме строительства, где компании почему-то относительно позитивно относятся к своему будущему. Хотя, как отметил экономист, именно строительство является отраслью, наиболее подверженной риску экономических проблем.

«Если говорить о финансовом положении компаний, то мы также видим некоторое ухудшение по сравнению с предыдущим замером. Финансовое положение слегка ухудшилось, но не дошло до уровня 2020-2021 годов. В экономическом положении ухудшение дошло до уровня декабря 2020 года. Это самая низкая отметка в истории наших наблюдений. Тем не менее, данное снижение тоже не очень велико», – констатировал Лев Львовский.

По его словам, ожидаемое финансовое и экономическое положение, т.е. которое будет на протяжении 3-х и 6-ти месяцев, также выглядит негативным, однако каких-то экстраординарных ухудшений экономисты здесь также не усматривают.

Наибольший негатив отмечен в прошлом и текущем индексе «производство и продажи». В будущее люди смотрят здесь с оптимизмом. «То есть все еще предполагается спад, но спад небольшой», – пояснил Львовский.

В индексах изменения производства и продажи в ближайшие три месяца компании также не ожидают негатива.

«Видимо они считают, что все плохие экономические шоки, которые принесли с собой санкции и война, они уже отыграли за последние три месяца», – высказал свое мнение экономист.

Он обратил внимание, что и такой параметр, как занятость традиционно не слишком отреагировала на новый кризис, как, впрочем, и на предыдущие.

Опрос также показал, что представители бизнеса ожидают изменения отпускных цен.

Также, на их взгляд, не сильно, но растут и текущие риски ведения бизнеса.

Кроме того, компании отметили снижение доступности финансирования. это свидетельствует об уменьшении возможностей привлекать кредитные средства.

Среди барьеров для бизнеса, по словам Льва Львовского, респонденты выделили макроэкономическую нестабильность, в частности, колебания валютного курса. Также существенные проблемы для компаний возникли в результате разрыва логистических цепочек, нехватки сырья, материалов, комплектующих, высокой неопределенности экономической среды, низкого спроса и разрыва производственных цепочек.

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