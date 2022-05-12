12 мая в матчах грунтового турнира в Риме из белорусских теннисисток смогла победить только Арина Соболенко.

Арина Соболенко победила Джессику Пегулу из США в матче 1/8 финала грунтового турнира в Риме — 6:1, 6:4.

В 1/4 финала Соболенко сразится с победительницей пары Аманда Анисимова — Даниэль Роуз Коллинс.

А вот Виктория Азаренко проиграла первой ракетке мира Иге Швентек — 4:6, 1:6.

“Швентек сейчас доминирует, — заявила накануне матча Азаренко. — У нас был действительно хороший матч в Аделаиде, так что мне интересно посмотреть, как я выгляжу по сравнению с ней. Грунт, безусловно, ее любимая поверхность.

Выиграть у Швентек нелегко, но мне нравится вызов. Это будет прекрасный момент”.

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