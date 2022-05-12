Первенство пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.

Напомним, что решением Международной федерации хоккея сборные Беларуси и России не были допущены к участию в этом чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.

Таким образом, в группе A сыграют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.

В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.

Групповой раунд мирового первенства пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.

Вот календарь групповых матчей:

Группа А. 13 мая. 16.20. Франция-Словакия

Группа В. 13 мая. 16.20. США-Латвия

Группа А. 13 мая. 20.20. Германия-Канада

Группа В. 13 мая. 20.20. Финляндия-Норвегия

Группа А. 14 мая. 12.20. Дания-Казахстан

Группа В. 14 мая. 12.20. Швеция-Австрия

Группа А. 14 мая. 16.20. Швейцария-Италия

Группа В. 14 мая. 16.20. Чехия-Великобритания

Группа А. 14 мая. 20.20. Словакия-Германия

Группа В. 14 мая. 20.20. Латвия-Финляндия

Группа А. 15 мая. 12.20. Италия-Канада

Группа В. 15 мая. 12.20. Норвегия-Великобритания

Группа А. 15 мая. 16.20. Франция-Казахстан

Группа В. 15 мая. 16.20. Австрия-США

Группа А. 15 мая. 20.20. Дания-Швейцария

Группа В. 15 мая. 20.20. Чехия-Швеция

Группа А. 16 мая. 16.20. Словакия-Канада

Группа В. 16 мая. 16.20. Латвия-Норвегия

Группа А. 16 мая. 20.20. Франция-Германия

Группа В. 16 мая. 20.20. Финляндия-США

Группа А. 17 мая. 16.20. Италия-Дания

Группа В. 17 мая. 16.20. Чехия-Австрия

Группа А. 17 мая. 20.20. Швейцария-Казахстан

Группа В. 17 мая. 20.20. Швеция-Великобритания

Группа А. 18 мая. 16.20. Франция-Италия

Группа В. 18 мая. 16.20. Норвегия-Австрия

Группа А. 18 мая. 20.20. Швейцария-Слоавакия

Группа В. 18 мая. 20.20. Финляндия-Швеция

Группа А. 19 мая. 16.20. Германия-Дания

Группа В. 19 мая. 16.20. Великобритания-США

Группа А. 19 мая. 20.20. Канада-Казахстан

Группа В. 19 мая. 20.20. Чехия-Латвия

Группа А. 20 мая. 16.20. Германия-Италия

Группа В. 20 мая. 16.20. Великобритания-Финляндия

Группа А. 20 мая. 20.20. Казахстан-Словакия

Группа В. 20 мая. 20.20. Латвия-Австрия

Группа А. 21 мая. 12.20. Дания-Франция

Группа В. 21 мая. 12.20. США-Швеция

Группа А. 21 мая. 16.20. Канада-Швейцария

Группа В. 21 мая. 16.20. Австрия-Финляндия

Группа А. 21 мая. 20.20. Италия-Словакия

Группа В. 21 мая. 20.20. Норвегия-Чехия

Группа А. 22 мая. 16.20. Казахстан-Германия

Группа В. 22 мая. 16.20. Великобритания-Латвия

Группа А. 22 мая. 20.20. Швейцария-Франция

Группа В. 22 мая. 20.20. Швеция-Норвегия

Группа А. 23 мая. 16.20. Казахстан-Италия

Группа В. 23 мая. 16.20. США-Чехия

Группа А. 23 мая. 20.20. Канада-Дания

Группа В. 23 мая. 20.20. Австрия-Великобритания

Группа А. 24 мая. 12.20. Германия-Швейцария

Группа В. 24 мая. 12.20. Швеция-Латвия

Группа А. 24 мая. 16.20. Словакия-Дания

Группа В. 24 мая. 16.20. США-Норвегия

Группа А. 24 мая. 20.20. Канада-Франция

Группа В. 24 мая. 20.20. Финляндия-Чехия

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