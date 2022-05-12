Первенство пройдет в Хельсинки и Тампере с 13 по 29 мая.
Напомним, что решением Международной федерации хоккея сборные Беларуси и России не были допущены к участию в этом чемпионате мира, их на турнире заменят команды Франции и Австрии.
Таким образом, в группе A сыграют команды Канады, Германии, Швейцарии, Словакии, Дании, Казахстана, Франции и Италии.
В группе B выступят сборные Финляндии, США, Чехии, Швеции, Латвии, Норвегии, Великобритании и Австрии.
Групповой раунд мирового первенства пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
Вот календарь групповых матчей:
Группа А. 13 мая. 16.20. Франция-Словакия
Группа В. 13 мая. 16.20. США-Латвия
Группа А. 13 мая. 20.20. Германия-Канада
Группа В. 13 мая. 20.20. Финляндия-Норвегия
Группа А. 14 мая. 12.20. Дания-Казахстан
Группа В. 14 мая. 12.20. Швеция-Австрия
Группа А. 14 мая. 16.20. Швейцария-Италия
Группа В. 14 мая. 16.20. Чехия-Великобритания
Группа А. 14 мая. 20.20. Словакия-Германия
Группа В. 14 мая. 20.20. Латвия-Финляндия
Группа А. 15 мая. 12.20. Италия-Канада
Группа В. 15 мая. 12.20. Норвегия-Великобритания
Группа А. 15 мая. 16.20. Франция-Казахстан
Группа В. 15 мая. 16.20. Австрия-США
Группа А. 15 мая. 20.20. Дания-Швейцария
Группа В. 15 мая. 20.20. Чехия-Швеция
Группа А. 16 мая. 16.20. Словакия-Канада
Группа В. 16 мая. 16.20. Латвия-Норвегия
Группа А. 16 мая. 20.20. Франция-Германия
Группа В. 16 мая. 20.20. Финляндия-США
Группа А. 17 мая. 16.20. Италия-Дания
Группа В. 17 мая. 16.20. Чехия-Австрия
Группа А. 17 мая. 20.20. Швейцария-Казахстан
Группа В. 17 мая. 20.20. Швеция-Великобритания
Группа А. 18 мая. 16.20. Франция-Италия
Группа В. 18 мая. 16.20. Норвегия-Австрия
Группа А. 18 мая. 20.20. Швейцария-Слоавакия
Группа В. 18 мая. 20.20. Финляндия-Швеция
Группа А. 19 мая. 16.20. Германия-Дания
Группа В. 19 мая. 16.20. Великобритания-США
Группа А. 19 мая. 20.20. Канада-Казахстан
Группа В. 19 мая. 20.20. Чехия-Латвия
Группа А. 20 мая. 16.20. Германия-Италия
Группа В. 20 мая. 16.20. Великобритания-Финляндия
Группа А. 20 мая. 20.20. Казахстан-Словакия
Группа В. 20 мая. 20.20. Латвия-Австрия
Группа А. 21 мая. 12.20. Дания-Франция
Группа В. 21 мая. 12.20. США-Швеция
Группа А. 21 мая. 16.20. Канада-Швейцария
Группа В. 21 мая. 16.20. Австрия-Финляндия
Группа А. 21 мая. 20.20. Италия-Словакия
Группа В. 21 мая. 20.20. Норвегия-Чехия
Группа А. 22 мая. 16.20. Казахстан-Германия
Группа В. 22 мая. 16.20. Великобритания-Латвия
Группа А. 22 мая. 20.20. Швейцария-Франция
Группа В. 22 мая. 20.20. Швеция-Норвегия
Группа А. 23 мая. 16.20. Казахстан-Италия
Группа В. 23 мая. 16.20. США-Чехия
Группа А. 23 мая. 20.20. Канада-Дания
Группа В. 23 мая. 20.20. Австрия-Великобритания
Группа А. 24 мая. 12.20. Германия-Швейцария
Группа В. 24 мая. 12.20. Швеция-Латвия
Группа А. 24 мая. 16.20. Словакия-Дания
Группа В. 24 мая. 16.20. США-Норвегия
Группа А. 24 мая. 20.20. Канада-Франция
Группа В. 24 мая. 20.20. Финляндия-Чехия
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