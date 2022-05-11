Знаток клуба «Что? Где? Когда?» Ровшан Аскеров объявлен в розыск

В конце апреля Ровшан Аскеров стал фигурантом дела о реабилитации нацизма. По версии правоохранителей, знаток разместил в соцсетях пост, который опорочил память маршала Советского Союза Георгия Жукова. Сейчас же журналист столкнулся с новыми неприятностями, пишет Starhit.

11 мая участника телеигры объявили в розыск. «Ровшан Аскеров, 04.05.1972 года рождения, разыскивается по статье УК», — следует из базы данных МВД РФ. При этом статья, по которой знатока преследуют по закону, не уточняется.

Ранее на Аскерова возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма за публикацию в соцсетях. По данным правоохранителей, поделившись ложными сведениями, журналист оскорбил и очернил память российского полководца Георгия Жукова.

«Следственный комитет всегда будет принципиально и жестко реагировать на любые попытки осквернить или унизить светлую память о защитниках Отечества, невзирая на статус и социальное положение причастных к таким преступлениям лиц», — уточняли в ведомстве.

50-летний журналист давно уехал из России — сейчас он находится в Азербайджане. Возвращаться в Москву Ровшан не планирует.

«Были мысли приехать, сейчас их нет. Вообще удивительно, насколько все просто… Россия сама поступила со мной так, что уже не смотришь на нее как на родную. Это ужасно! Вот вы живете, у вас есть бабушка, которая поит, кормит, а в один прекрасный день начинает за вами гоняться. Сразу же забывается, что когда-то она пела колыбельные… Уже не представляю, зачем в ту страну возвращаться. Как ножом отрезало и все, даже ностальгии нет», — эмоционально высказался Аскеров на YouTube-канале EuroTV.

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