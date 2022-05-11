Сотрудниками ГУНиПТЛ пресечена деятельность международной группы, занимающейся вербовкой девушек для сексуальной эксплуатации за пределами Республики Беларусь, сообщает МВД.
В преступной схеме были задействованы 35-летний житель Гродно, руководитель частного фермерского хозяйства, и 50-летний представитель одной из азиатских стран, крупный инвестор и руководитель компании, специализирующейся на строительстве отелей премиум-класса в Африке.
Подельников задержали непосредственно перед отправкой трех белорусок в транзитное государство, где были поданы документы на получение виз страны назначения.
Возбуждено уголовное дело за организацию и использование занятия проституцией. Фигурантам грозит до 10 лет лишения свободы.
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