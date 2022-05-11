Великобритания подписала со Швецией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в случаях нападения. Ожидается подписание аналогичного соглашения с Финляндией.

Среди многих пунктов этого документа соглашение предполагает возможность обмена разведданными и проведение совместных учений, сообщают британские информагентства.

Надо отметить, что обе страны, с руководством которых сегодня встречается премьер-министр Британии Борис Джонсон, в ближайшее время примут решение о вступлении в НАТО.

Выступая после переговоров с премьер-министром Швеции, Джонсон заявил о грустной иронии, поскольку, по его словам, страны Евросоюза теперь вынуждены обсуждать как укрепить свою защиту от “пустого тщеславия тирана 21 века”.

“Когда вся Европа праздновала День Победы в 1945 году, победу, частично обеспеченную героизмом русского народа, мы надеялись, что мир на нашем континенте сохранится”, – заявил он.

“Но кровожадная кампания Путина против суверенной нации положила конец этой надежде и создала новую реальность, с которой пришлось столкнуться Европе”, – цитируют Джонсона СМИ.

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