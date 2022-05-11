Палата представителей США одобрила масштабный пакет помощи, предусматривающий поддержку Украины на общую сумму около 40 миллиардов долларов. Проект при голосовании получил необходимое большинство голосов. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на трансляцию заседания Палаты представителей США.

Теперь документ поступит на рассмотрение Сената.

Лидер большинства в Сенате Чак Шумер заявил, что после того, как Палата представителей одобрила пакет, Сенат «примет быстрые меры», чтобы утвердить его и отправить на подпись Байдену.

Надо отметить, что законопроект включает в себя увеличение финансирования полномочий президента с 5 миллиардов долларов, которые первоначально запрашивала администрация Байдена, до 11 миллиардов.

Согласно американскому законодательству, финансирование полномочий президента позволяет администрации отправлять военную технику и оружие из запасов США. Это, к слову, является одним из основных способов оперативного обеспечения украинцев военной техникой.

Изначально президент США запрашивал у Конгресса 33 миллиарда долларов. Но законодатели намерены дополнительно выделить 3,4 миллиарда долларов на военную помощь и 3,4 миллиарда долларов на гуманитарные вопросы.

Первоначальный запрос Байдена в размере 33 миллиардов долларов для Украины должен был распределиться так: 20,4 миллиарда долларов направлялось в виде военной помощи, 8,5 миллиардов долларов – в виде экономической помощи и 3 миллиарда – на решение гуманитарных вопросов и проблем глобальной продовольственной безопасности.

Напомним, что США второй раз в своей истории ввели ленд-лиз. Подписанный Джо Байденом закон ускорит поставки военной помощи Украине.

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