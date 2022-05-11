Известный белорусский юрист, приговоренный к 10 годам колонии, написал рассказы по мотивам тюремного опыта. Они выйдут в печать в российском издательстве “Время”.

Максим Знак, находясь в заключении, пишет стихи, песни, рассказы, а также закончил работу над фантастической повестью. Стихи и письма автора публикует его сестра в тематическом телеграм-канале.

Короткие рассказы о его жизни в заключении объединены в сборник “Зекамерон”. В журнале «Знамя» уже анонсирована публикация сборника.

Надо отметить, что журнал «Знамя», известный советским читателям еще с 1931 года, ранее опубликовал подборку коротких рассказов Максима Знака, которые получили горячий отклик читателей.

К слову, вся продукция издательства “Время” широко представлена в магазинах на всей территории СНГ, также продается через крупные инертен-маркетплейсы (Wildberries, Ozon).

Максим Знак — кандидат юридиче­ских наук, автор многих публикаций по правовой тематике, эксперт World Bank’s Doing Business.

С мая 2020 года занимался юридическим направлением работы штаба кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико. Затем как адвокат представлял интересы Светланы Тихановской.

9 сентября 2020 года был задержан, а 6 сентября 2021 года приговорен к десяти годам лишения свободы.

Издательство «Время» известно тем, что в нем впервые в России издано 30-томное полное собрание сочинений Александра Солженицына. В частности — 10 томов «Красного колеса» и трёхтомник «Архипелаг ГУЛАГ» в новой, окончательной, авторской редакции. Также издательство знакомо читателям масштабной серией книг, объединенных в серию «Поэтическая библиотека».

В настоящее время издательство активно публикует современных авторов, в том числе произведения белорусского писателя Саши Филипенко.

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