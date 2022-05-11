В Осиповичах на пешеходном переходе автоледи сбила троих детей

Вечером 10 мая на улице Черняховского под колесами автомашины Ford оказались трое малолетних пешеходов (7, 11 и 13 лет), которые пересекали проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Дети получили травмы различной степени тяжести. Госпитализированы. Младшая из пострадавших находится в реанимации, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Жизни старших детей ничего не угрожает, сообщает Следственный комитет.

Установлено, что 21-летняя водитель Ford всего полгода назад получила водительское удостоверение.

Осиповичским районным отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Беларуси.

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