Рост потребительских цен в апреле в КНР достиг максимума за пять месяцев. Причина в проблемах цепочек поставок, вызванных ковид-ограничениями, информирует агентство “Финмаркет”.

Потребительские цены (индекс CPI) в апреле выросли сразу на 2,1% в годовом выражении. Такие данные приводит Государственное статистическое управление КНР.

В марте, как ранее публиковалось, цены выросли на 1,5%.

Продукты питания подорожали на 1,9% в годовом выражении. Подобный серьезный рост был зафиксирован впервые за последние пять месяцев.

В непродовольственных товарах отмечен рост цен на 2,2%. Так, транспортные и телекоммуникационные услуги подорожали на 6,5%.

В январе-апреле 2022 года индекс CPI вырос на 1,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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