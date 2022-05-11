На сегодняшний день есть только четыре страны, имеющие такое «признание».

Резолюцию о признании России государством-спонсором терроризма в американский Сенат подали демократ Ричард Блументаль и республиканец Линдси Грэм.

Об этом сообщается на официальном сайте Сената.

Авторы резолюции назвали действия российского правительства в период правления Владимира Путина актами терроризма и призвали госсекретаря США признать РФ государством, которое его спонсирует. Таким образом, Россия может стать пятой страной мира в этом списке.

«Это признание будет важным в американском законодательстве. Есть только четыре страны, имеющие такое признание: Куба, Сирия, Иран и Северная Корея. Мы намерены включить в этот список Россию, чтобы она была пятой. Это компания, с которой ее следует ассоциировать. Это тоталитарные режимы, и они не несут добра», – заявил сенатор Грэм.

Его коллега Блументаль уверен, что подготовка РФ к вторжению в Украину в 2014 году была актом поддержки терроризма.

«Российские власти финансово удерживали пособников и наемников, а также доверенных лиц в Украине. Россия спонсировала терроризм много лет, а теперь должна понести ответственность за свои поступки»,- отметил сенатор.

В резолюции сенаторы определили ряд оснований признания РФ государством-спонсором терроризма. К ним относятся: террор наемников на примере ЧВК “Вагнера”, военные преступления во время войны против Украины, преследование политических оппонентов и многие другие действия.

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