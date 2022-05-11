Разминирование украинских территорий, исходя из международного опыта, может занять от 5 до 10 лет, сообщил начальник управления организации пиротехнических работ и гуманитарного разминирования ГСЧС Олег Бондарь, пишет Смартпресс со ссылкой на украинские СМИ.

По его словам, одним из главных негативных последствий военных действий РФ в Украине, стало масштабное загрязнение территорий и населенных пунктов взрывоопасными предметами. В том числе применение которых запрещено международными конвенциями, утверждает он.

Бондарь рассказал, что мины и боеприпасы обнаруживались на территориях Киевской, Черниговской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Запорожской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областей. “Общее количество разнообразных мин, кассетных элементов и специально установленных взрывных устройств составляет около 10% всех обнаруженных и обезвреженных взрывоопасных предметов”, – добавил он.

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