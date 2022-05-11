Первый полет на аммиачном экотопливе состоится в 2023 году

Компания Aviation H2 анонсировала на середину 2023 года первые тестовые полеты самолета с силовой установкой, которая работает на гибридном топливе из водорода и аммиака. С большой вероятностью они обойдут конкурентов, и это станет первым коммерческим полетом на таком топливе. Главное достоинство данной технологии в том, что она подходит для модернизации уже существующих самолетов и их реактивных двигателей, пишет Техкульт.

Водород в виде газа не очень хорош как топливо, потому что взрывоопасен, а его сжижение требует больших затрат, поэтому более оптимальный выход – превращать водород в аммиак. Получается гибридное горючее, которое в форме аммиака используется для хранения в баках при транспортировке, а при подаче в двигатель разделяется с выделением водорода, который и сгорает как основной компонент.

Инженеры Aviation H2 поясняют, что такой подход фактически позволяет сохранить всю существующую инфраструктуру по заправке самолетов, нужно просто ее доработать. Вместо того чтобы конструировать сложные и опасные водородные топливные элементы.

Однако аммиак плох тем, что в нем водород соединен с азотом, и при реакции их разделения образуются опасные оксиды азота. Их нельзя просто выбросить в атмосферу, иначе ни одна экспертная комиссия не признает такой двигатель «зеленым», поэтому в Aviation H2 сейчас работают над специальными фильтрами. Сами двигатели они уже успешно переделали для работы на водороде, для чего заключили контракт с компанией FalconAir, которая занимается чартерными перевозками.

Самолет для тестов тоже уже выбран — это 9-местный бизнес-джет Dassault Falcon 50, у которого три двигателя, но летать он может и на двух. Это позволит установить один новый мотор и провести его испытания без лишнего риска. Как поясняет директор Aviation H2 Кристоф Майер, в мире очень много небольших самолетов, реактивные двигатели которых нуждаются в капремонте каждые несколько тысяч часов налета. Если вместо этого переделывать двигатели под работу на водороде, это станет привлекательной целью для инвестиций и приблизит наступление безуглеродной эры.

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