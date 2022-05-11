Фото: МВД

По предварительной информации, сегодня около 11:30 29-летний мужчина управляя мотоциклом “Кавасаки” двигался по второй полосе внутреннего кольца МКАД со стороны ул. Брикета в направлении ул. Притыцкого. Проезжая 33-км МКАД из-за несоблюдения дистанции совершил столкновение с автомобилем “Фольксваген”. В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения и был доставлен в учреждение здравоохранения, сообщает ГАИ.

 

Несоблюдение дистанции стало причиной аварии на МКАД (видео)По данному факту проводится проверка.

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